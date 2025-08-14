Меню
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций

14 августа 2025 16:11
Просто название не внушает доверия.

Звезда зомби-хоррора «Мы все мертвы» Юн Чхан-ен неожиданно появился в мини-сериале «Бандит, ставший старшеклассником». Честно говоря, звучит так, будто нас ждет очередной корейский проект про вредных школьников и подростковые разборки. Отчасти это правда — просто глубина проблем другая.

Здесь рейтинг 8,3 балла на «Кинопоиске», восторженные отзывы зрителей. Сразу понимаешь: сомнения можно оставлять за дверью. Сериал затягивает моментально, смотреть его легко и приятно, а после финала еще долго бродишь по квартире, обдумывая детали.

Это история про обмен душами

Дорама сразила зрителей наповал еще в 2024 году. Если вы пропустили, то самое время наверстать упущенное.

Начинается заварушка с криминального авторитета Ким Дык-Паля. Опытный бандит успевал и хитрые дела проворачивать, и среднее образование получать. Так вышло, что диплома у него не было.

Мечтам не суждено было сбыться. Мужчина погибает, спасая прыгнувшего с крыши юношу Сон Ли Хона. Его душа поселяется в теле школьника, который едва не свел счеты с жизнью. После похорон бандита, начинается комедия.

Сон Ли Хон, который на самом деле Ким Дык-Паль, превращается в уверенного и смелого парня, который легко дает отпор школьным хулиганам. Конечно, они в замешательстве.

Так, шаг за шагом гангстер-старшеклассник разбирается в проблемах, которые казались Сон Ли Хону — непреодолимыми. За всем этим действием крайне интересно наблюдать, а многогранная игра Юн Чхан-ен заслуживает отдельной хвалебной статьи.

Финал очень неожиданный, и это еще один плюс фильму, — отмечают зрители.

Фото: Кадры из сериала «Мы все мертвы», «Бандит, ставший старшеклассником»
Валерия Белашкова
