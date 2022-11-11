Когда-нибудь видели женщину с «бычьими» ногами? Ее фото сразит наповал

Бахар Набиева стала известна несколько лет назад из-за своей внешности. Пользователи Сети активно обсуждали девушку с поразительно развитой мускулатурой и пытались узнать, как она добилась таких результатов.

Как оказалось, тренироваться Бахар начала еще в юности. Она была очень высоким и худым подростком, поэтому решила исправить ситуацию в тренажерном зале. Сначала большие физические нагрузки давались очень тяжело, и она даже падала в обмороки, но со временем нашла свой темп тренировок.

С того времени Бахар не покидает тренажерный зал. За годы тренировок ей удалось добиться впечатляющих результатов, а особенно много сил она вложила в мышцы ног. Из-за этого в Сети ее даже начали называть девушка с бычьими ногами, однако такое прозвище совершенно не смущает спортсменку. Она неоднократно заявляла, что теперь довольна своим внешним видом и всегда стремилась именно к этому.

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