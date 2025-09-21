Меню
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»

21 сентября 2025 08:27
Мини-сериал со звездой «Игры престолов» ругают за исторические неточности, так что вот список для тех, кому история действительно хорошо знакома.

Исторические драмы остаются на пике популярности по многим причинам — помимо того, что часто в них присутствует самый настоящий экшн, они дает еще и возможность подтянуть собственные знания мировой истории.

Далеко не все, однако, могут дать своим зрителям достоверную информацию — это коснулось в том числе и «Короля и завоевателя», главную роль в котором сыграл Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из «Игры престолов»). И все же других исторических сериалов на замену найдется еще целый список — в этой подборке рассказываем о некоторых из лучших исторических шоу, которые по вайбу похожи на «Короля и завоевателя».

«Последнее королевство» (2015 — 2022)

Сериал, который в свое время стал настоящим хитом на Нетфликсе, «Последнее королевство» рассказывает об Утреде, потомке благородного саксонского рода, которого еще в младенчестве похитили даны и воспитывали как викинга.

Спустя годы уже повзрослевшему Утреду придется понять, чьей стороны он будет придерживаться, после того, как Уэссекс Альфред Великий сумел отвоевать английские земли у тех самых данов. Сериал далеко не один раз сравнивали с «Игрой престолов» и называли его преемником культового фэнтези-шоу.

«Викинги» (2013 — 2020)

Данила Козловский в сериале «Викинги»

Еще одна историческая драма, в основу которой легли скандинавские мифы и легенды, «Викинги» создавались в первую очередь как своего рода историческая справка о скандинавской жизни в 800-х годах до нашей эры, выходя на телеканале History.

Сюжет разворачивается вокруг викинга Рагнара и его отряда, восставших для того, чтобы провозгласить Рагнара королем племен викингов. «Викинги» тоже не смогли избежать сравнения с «Игрой престолов», но на этот раз в позитивном ключе — по словам многих критиков, несмотря на относительную схожесть сюжета, сериал все же обладает собственной уникальной атмосферой.

«Марко Поло» (2014 — 2016)

Хотя историческую приключенческую драму и закрыли после двух сезонов из-за низких рейтингов и больших финансовых потерь, «Марко Поло» спустя почти 10 лет остается своего рода учебником по некоторым из самых важных событий мировой истории XIII века.

В центре сюжета — молодой венецианский купец и путешественник Марко Поло, который вместе с отцом отправляется в Китай, где остается в услужении хану в обмен на право торговли на Шелковом пути. Постепенно Марко начинает все лучше понимать культуру и быт захвативших Китай монголов, выстраивает доверительные отношения с ханом и становится участником придворных интриг.

«Рим» (2005 — 2007)

Кадр из сериала «Рим»

Эта историческая драма по-прежнему не теряет своей популярности благодаря практически идеальным двум сезонам, которые изначально должны были дать начало еще как минимум трем — планам помешало начало производства «Игры престолов».

Сюжет разворачивается вокруг одной из самых загадочных фигур мировой истории — Юлия Цезаря, который на момент начала первого сезона с успехом заканчивает восьмилетнюю войну против Галлии и готовится с триумфом вернуться в Рим. В родной Римской империи, однако, возвращения Цезаря ждут по другой причине — против великого полководца уже готовят заговор.

«Белая королева» (2013)

Снятый по мотивам романа Филиппы Грегори, «Белая королева» рассказывает о событиях войны Алой и Белой розы, в ходе которой три женщины — Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл — будут добиваться права сесть на престол с помощью придворных манипуляций, а не сражений на поле битвы.

Хотя в итоге шоу не получило второго сезона и, по словам создателей, изначально создавался как мини-сериал, «Белая королева» породила еще два американских сиквела — «Белую принцессу» в 2017 году и «Испанскую принцессу» в 2019.

Кстати, «Король и завоеватель» в итоге все же кому-то пришелся по душе, учитывая позиции сериала на стриминге, — о том, почему рейтинги шоу нагло врут, мы уже рассказали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
