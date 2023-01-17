Когда не было эпиляции: вы схватитесь за голову, узнав, на что шли советские женщины ради красоты

Уход за собой в то время заметно отличался от современного.

Салоны эпиляции не были распространены на территории СССР, а их услугами из-за высокой цены пользовались преимущественно лишь женщины, работа которых была связана с актерством или модельным бизнесом. Тем не менее многие жительницы Советского Союза старались следить за собой и прибегали к весьма изощренным способам удаления растительности на теле.

Например, журнал «Работница» за 1968 год советовал не удалять волосы, а обесцвечивать их. И делать это предлагалось с помощью перекиси водорода, который смешивали с нашатырным спиртом. Авторов материала не смущало, что такой раствор может привести к серьезным ожогам на коже.

Помимо этого, предлагалось удалять волосы растопленным сахаром, который наносился на необходимые участки, или специальными «ядовитыми кремами», которые изредка встречались на полках магазинов. На лице же советским женщинам предлагалось просто подстригать волосы туалетными ножничками.