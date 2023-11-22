Когда лень варить овощи и яйца: этот вкуснейший новогодний салат можно приготовить за 5 минут

Подготовка к празднованию Нового года занимает много времени. Миллионы хозяек целый день трудятся у плиты, чтобы порадовать домашних вкусными блюдами. Часто бедняжки устают так сильно, что уже не могут радоваться торжеству. В таком случае стоит присмотреться к простым салатам-пятиминуткам.

Это блюдо украсит новогодний стол, но времени на его приготовление уйдет совсем немного. Понадобятся 200 г маринованных шампиньонов, половина копченой грудки, 250 г маринованных огурцов, 150 г сыра, две луковицы, три столовых ложки майонеза или сметаны, специи.

Для начала нарежьте лук полукольцами. Затем обжарьте до золотистого цвета. Далее нарежьте куриную грудку кубиками, натрите сыр. Нашинкуйте шампиньоны и огурцы. Добавьте майонез, перец и перемешайте. Блюдо готово — можно смело подавать к столу!