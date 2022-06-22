«Когда лед закончился»: пустившуюся во все тяжкие Медведеву разоблачили
Фигуристка показала подписчикам откровенный снимок.
Против 22-летней спортсменки Евгении Медведевой снова ополчились пользователи соцсетей. Подписчики фигуристки заметили, что она буквально пустилась во все тяжкие. Если раньше Евгения была сосредоточена на карьере и выступлениях, то теперь она с удовольствием провоцирует публику.
Сначала она позировала полуобнаженной для мужского журнала. Затем в Сеть попали видеоролики с частной вечеринки Медведевой, на которых запечатлено, как спортсменка исполняет не самые пристойные танцы. А на днях она обновила соцсети снимком из раздевалки бассейна. Евгения позирует спиной в оголенном виде.
Фолловеры фигуристки удивились такому поведению обычно скромной спортсменки. А некоторые комментаторы разоблачили Медведеву, заметив, что таким образом она просто привлекает к себе внимание в отсутствие успехов на льду.
«Ей такое не к лицу», «Зачем?», «Не стоит публиковать такие фото», «Не надо идти на поводу у моды», «Не клеится с образом», «Когда лед закончился», — написали пользователи в соцсетях Евгении.