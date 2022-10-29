Когда идеальна без слоя макияжа: внешний вид самой красивой девочки из России сшибает с ног

В начале 2010-х юную Кристину Пименову называли самой красивой девочкой в мире. Кристина появилась на свет в 2005 году в семье бывшего футболиста Руслана Пименова. Родители вовремя разглядели потенциал своей дочери – и стали рассылать ее фото в модельные агентства.

В детстве Кристина Пименова успела поработать с такими модными домами, как Prada, Burberry, Silvian Heach.

Уже в 10 лет Кристина подписала контракт с крупным американским модным агентством LA Models. А в 2017 году приняла участие в съемках триллера «Русская невеста».

Сегодня Кристине уже 16 лет. За аккаунтом девушки в соцсетях следят более 2,6 миллионов подписчиков. Кристина Пименова часто радует поклонников фотографиями с минимум макияжа, тем самым доказывая, что она красотка и без тонны косметики.