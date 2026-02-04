Когда хочу разгрузиться после работы, включаю 3 российских сериала: думать не надо, шутки смешные, а рейтинги у всех 7.9+

Знакомо чувство, когда после работы голова гудит, а сил хватает только на то, чтобы упасть на диван? В такие моменты нужны не многослойные драмы и интеллектуальные триллеры, а что-то простое, доброе и понятное.

Идеальный вариант для такого случая – это российские комедии. Ничего плохого не происходит, десятки имен запоминать не надо (привет, любители дорам) и быт знакомый.

Я специально искала такие проекты – без лишней драмы, занудных нравоучений и сложных концепций. Мне хотелось простых историй про знакомые ситуации, живых персонажей и лёгкий, ненавязчивый юмор, который помогает отвлечься.

В итоге нашла три отличных варианта, которые стали моим спасением. Они не требуют напряжённого внимания, зато гарантированно поднимают настроение и помогают плавно перейти в режим отдыха. Вот моя проверенная подборка «антистресс».

«Жуки»

Кинопоиск: 7.9

Трое айтишников из Москвы, ждавшие многомиллионных инвестиций в свой стартап, внезапно отправляются на альтернативную службу в глухую деревню. Смотреть, как эти городские «ботаны» пытаются выжить без интернета, справиться с печкой и понять местных жителей – невероятно смешно и уморительно.

«Инспектор Гаврилов»

Кинопоиск: 8.2

Рецидивист Саша Медный, скрываясь от правосудия, крадёт личность майора полиции. Теперь он – начальник полиции в глубинке и вынужден наводить свои порядки, переворачивая с ног на голову жизнь целого городка.

«Телохранители»

Кинопоиск: 8.3

Три друга-боксёра из Челябинска становятся телохранителями у богатого московского адвоката. Приятная повседневная история, где действительно есть классные шутки. Кстати, чаще всего такие принадлежат адвокату, за что его герой мне и полюбился.