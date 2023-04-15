Когда годы только красят: Толик Полено превратился в импозантного сердцееда (фото)

Павел Савинков завоевал сердца поклонников благодаря сериалу «Счастливы вместе». В знаменитом ситкоме он исполнил роль Толика Полено, а его комедийный талант был высоко оценен не только публикой, но и критиками. После выхода сериала артист продолжил покорять шоу-бизнес.

Так, в фильмографии артиста можно увидеть преимущественно сериалы. Например, он снимался в картинах «Тест на любовь», «Сломанные судьбы» и «Метод Лавровой», где его коллегами стали Светлана Ходченкова и Павел Прилучный.

Артист ведет весьма скромный образ жизни, но рассказывает о своих успехах в социальных сетях. Он часто делится историями своей семьи и карьерными достижениями, а за его аккаунтом следит больше 36 тысяч человек. Как признаются фанаты, Савинков с годами становится только привлекательнее, а легкая седина подчеркивает его харизму, как и небрежная щетина.