Когда Фриске находилась на смертном одре: что себе никогда не сможет простить Шепелев

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года у себя дома после продолжительной борьбы с болезнью. Довольно быстро в прессу просочилась информация, что на смертном одре исполнительница даже не смогла попрощаться с сыном Платоном и своим возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Оказалось, что еще за сутки до ее смерти они уехали на курорт в Болгарию.

Телеведущий не скрывал, что был шокирован новостью о кончине избранницы. По его словам, врачи предупредили семью, что певица проиграла бой с болезнью, но спрогнозировать, когда силы оставят ее совсем, было нельзя. При этом отдых Платона на море Шепелев спланировал еще за месяц до смерти Жанны. Он действовал из благих побуждений, стараясь для их общего сына.

Тем не менее Дмитрий прямо признался в интервью Super! , что никогда не сможет простить себе этот отъезд. Он назвал все случившееся чудовищным и ужасным совпадением. После известия о смерти Фриске Шепелев спешно покинул Болгарию, чтобы присутствовать на похоронах.