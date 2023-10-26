Когда дома нет совсем ничего: этот советский салат не только вкусный, но и полезный

Советская кухня известна не только своими яркими вкусами, но и изобретательностью. Поварам и хозяйкам на кухнях удавалось создавать дешевые и полезные блюда всего лишь из нескольких ингредиентов из-за дефицита продуктов.

Например, долгие годы не терял своей популярности салат «Морковный». В его состав входили свежая морковь, сметана, сахар и соль. В первую очередь нужно было почистить корнеплоды, натереть их на средней терке и заправить сметаной. А после добавить соль, сахар и другие специи по вкусу.

Помимо дешевизны и нежного вкуса блюдо отличают и полезные свойства. Дело в том, что сметана помогает усваивать все полезные вещества из моркови. Поэтому миска такого салата, как утверждают диетологи, равна комплексу витаминов, а при регулярном употреблении блюдо может повысить иммунитет, улучшить пищеварительную систему и зрение.