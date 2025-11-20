Меню
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется

20 ноября 2025 20:20
От мировой премьеры до цифрового релиза.

Для всех фанатов саги, ожидающих домашний просмотр долгожданного аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе», есть и хорошие, и не очень новости. Официальной даты цифрового релиза пока нет, но, основываясь на стандартной практике кинопроката, можно строить реалистичные прогнозы.

Главный вывод: ждать до 2026 года

Ключевой фактор, определяющий сроки выхода фильма в онлайн, — это его поздняя премьера в США, с 24 октября 2025 года. Именно от этой даты и стоит отсчитывать так называемое «окно исключительного кинопроката» — период, когда фильм доступен только в кинотеатрах.

Стандартная продолжительность такого окна для крупных проектов составляет около трех месяцев. Это означает, что объявление о цифровом релизе с большой вероятностью стоит ожидать не раньше конца января 2026 года, а сам фильм появится на стриминговых платформах в марте-апреле 2026 года.

Что может повлиять на сроки?

Указанные даты являются ориентировочными и могут быть скорректированы в зависимости от двух основных факторов:

1. Успех в американском прокате. Если кассовые сборы в США окажутся высокими и интерес зрителей не будет угасать, студия-дистрибьютор может принять решение продлить театральный показ. В этом случае онлайн-релиз будет отложен, чтобы не «перекрывать» доходы кинотеатров.

2. Глобальная популярность. У фильма уже есть впечатляющий старт, он собирает неплохую кассу и это может повлиять на выход. Впрочем, свежие премьеры явно его задавят.

Так что наиболее вероятный период выхода онлайн: первая половина 2026 года. К слову, это будет максимально близко к дате выхода мульта в России, ведь у нас в прокат его выпустят лишь 4 декабря. Не исключено, что аниме будет одновременно идти в кино и доступно в цифре.

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже.

Фото: Кадры из фильма «Человек-бензопила: История Резе» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
