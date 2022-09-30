Когда бедность — порок: астрологи назвали 3 знака Зодиака, которым фатально не везет с деньгами

К некоторым людям деньги как будто сами в руки идут - у них в кошельке и на банковском счете никогда не бывает пусто. Другие же упорно трудятся день и ночь, но все равно не могут накопить солидную сумму. По мнению астрологов, дело здесь не в чертах характера или финансовой грамотности, но и в дате рождения. Есть знаки зодиака, которым звездами предначертано оставаться в когорте бедняков. Рассказываем, какие же знаки фортуна обходит стороной.

Водолей

Представители воздушного знака не могут похвастаться непомерным богатством. Впрочем, похоже, что Водолеи не слишком-то в нем нуждаются. Дело в том, что они презирают законы общества, в том числе стремление к материальной независимости. По своей сути это вольные художники, которые ценят не золото и хрустящие банкноты, а искусство, науку, изобретения. Водолеи бывают довольно наивными в денежном вопросе, поэтому, даже если у них есть какой-то капитал, они с легкостью могут отдать его в руки мошенников.

Кроме того, уроженцы знака нередко жертвуют все свое состояние на благотворительность. Многие считают это странным, но Водолею, на самом деле, все равно.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, редко добиваются высоких должностей, а вместе с ними и богатства. По своей натуре это мягкие, сентиментальные, чувствительные люди, которые во имя обогащения не хотят идти по головам, давать взятки, манипулировать и т.д. Поэтому в битве за место под солнцем и материальные “плюшки” Раков легко обыгрывают более нахальные, предприимчивые и беспардонные знаки. Впрочем, представители водной стихии не слишком переживают по этому поводу.

Они не стремятся иметь многомиллионное состояние, им в жизни достаточно самого необходимого, а самое главное, чтобы любимые люди были рядом.

Весы

Уроженцы воздушного знака - эстеты и любители прекрасного. Они растворяются в мире искусства и красоты, а вот мир материальный со всеми его законами Весов не особенно интересует. Представители этого знака не жалеют средств на впечатления, постоянно посещают кинотеатры, театры, музеи и галереи, вкладываются в покупку предметов искусства, по возможности поддерживают начинающих гениев. Кроме того, они и сами много времени и сил посвящают творчеству.