Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится

С графиком показа не все так просто.

Новый эпизод саги Джеймса Кэмерона о планете Пандора стал главным подарком под конец 2025 года. Но вслед за огромными ожиданиями пришли и некоторых сложностей с прокатом.

Если глобальная премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» назначена на 19 декабря 2025 года, то российским зрителям придётся проявить чуть больше терпения.

В России премьера состоится позже – 25 декабря 2025 года. Однако наслаждаться фильмом в кинотеатрах непрерывно не получится. После недели показа картина уйдёт на традиционную новогоднюю прокатную паузу.

Это означает, что сеансы будут приостановлены с конца декабря и возобновятся с 15 января 2026 года, когда закончатся праздничные каникулы и кинопрокат вернётся к обычному графику.

Этот шаг является стандартной практикой для российского кинопроката в период зимних праздников, когда основные площадки отдаются под семейные фильмы и новогодние комедии. Так что у фанатов будет два шанса: успеть на первые сеансы в конце декабря или спокойно посмотреть эпическое продолжение уже в новом, 2026 году.

