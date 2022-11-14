Кофту Беллы из «Сумерек» продавали за баснословные деньги: опешили даже фанаты

Первая часть вампирской истории любви «Сумерки» вышла в прокат в 2008 году и мгновенно обрела миллионы поклонников по всему миру. Фанаты старательно повторяли все образы главных героев, стараясь найти точно такие же вещи. И некоторые предприниматели, как оказалось, решили на этом заработать.

Так, американский винтажный магазин Maple Avenues, специализирующийся на образах из кино и сериалов, предложил своим клиентам приобрести белую кофту с капюшоном, в которой Белла Свон впервые встречает Эдварда Каллена. Растянутый свитер продавцы предлагали купить за 275 долларов, уверяя, что это уникальная вещь и второго экземпляра просто не существует.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданного предложения. В социальных сетях они раскритиковали Maple Avenues, отмечая, что даже за минимальную стоимость никогда не купили бы подобный свитер, ведь так плохо он выглядит.

«Я бы никогда это не купила», — пишут возмущенные фанаты фильма.

В итоге магазин уступил поклонникам. Спустя некоторое время цена на кофту была снижена до 30 долларов, но фанаты все равно признались, что не собираются ее покупать. По их мнению, свитер даже с такой большой скидкой все равно выглядит слишком некрасиво и не стоит потраченных денег, несмотря на то, что был в фильме.