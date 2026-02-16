Оповещения от Киноафиши
Кодзима назвал этот боевик «безупречным»: круче, чем 90% нуаров, на которые молились фанаты Тарантино

16 февраля 2026 11:50
А ведь рейтинг всего... 6.7.

Вкусу Хидэо Кодзимы доверяют миллионы: если он хвалит фильм, значит, его стоит однажды глянуть. А уж если он начинает советовать ленту, собравшую всё то, чего не хватало современным нуарам... тут вообще говорить не о чем – надо просто брать и смотреть.

Кодзима ведь фанат со стажем – он вырос на классических криминальных драмах, обожает недосказанность и ту самую «тарантиновскую» любовь к персонажам, когда даже мерзавец тебе по душе.

И вот на днях геймдизайнер разразился восторженным постом о ленте, которая, по его мнению, вернула душу в жанр – причём именно там, где большинство последователей Тарантино всё испортили.

Кодзима назвал этот боевик «безупречным»: круче, чем 90% нуаров, на которые молились фанаты Тарантино

Речь об «Ограблении в Лос-Анджелесе» – экранизации повести Дона Уинслоу. Тут, правда, есть нюанс. Обычно Кодзима рекоменрует только стопроцентные хиты, но в этот раз цифры чуть расходятся с его личным восторгом.

На Кинопоиске у фильма скромные 6.7, на IMDb – 7.2. То есть не то чтобы провал, но и не «шедевр на века», как можно было бы подумать после его поста. Однако геймдизайнер, как истинный эстет, разглядел то, что обычный зритель мог и пропустить.

«Посмотрел "Ограбление в Лос-Анджелес". Это великолепно! Я так доволен! Баланс между саспенсом, экшеном, драмой, проработкой характеров и намёками на будущее – безупречен», – начал Кодзима в своём блоге.

Кодзима назвал этот боевик «безупречным»: круче, чем 90% нуаров, на которые молились фанаты Тарантино

Атмосфера фильма, пишет он, вернула его в детство, когда нуарный жанр отличался особой атмосферой:

«Это напомнило мне качественное нуарное кино, которое я обожал в детстве. Вместо того чтобы давить на зрителя чрезмерной жестокостью, бесконечными погонями и пальбой, фильм удерживает напряжение до самого конца, при этом глубоко исследуя путь каждого героя».

Но самое интересное – про мораль. Кодзима подмечает штуку, которую обычно не проговаривают вслух:

«Тут нет чётких понятий справедливости или добра со злом, нет торжества закона или морали. Вместо этого чувствуется какая-то "любовь" к персонажам, а в финале тихо и очень удовлетворяюще расцветает почти рыцарский кодекс "чести"».

Кодзима назвал этот боевик «безупречным»: круче, чем 90% нуаров, на которые молились фанаты Тарантино

Отдельный респект он выразил актёрскому составу. Кодзима замечает забавный парадокс: половина каста – звёзды комиксов, но им каким-то чудом удалось сыграть живых людей.

«Каст тут просто звёздный – куча актёров, известных по ролям супергероев (Тор, Халк, Шторм, Друиг), но благодаря бережному отношению к бэкграунду каждого, фильму удаётся передать те тонкие чувства "преследователя", "преследуемого" и "тех, кто оказался между ними". Они словно просачиваются сквозь действия героев – именно это и потеряло большинство нуаров пост-тарантиновской эпохи».

Короче, рейтинги рейтингами, но если уж сам создатель Metal Gear Solid сидел и кайфовал – наверное, в этом что-то есть. Вечером точно не заскучаете.

Ольга Назарова
