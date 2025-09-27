Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

«Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

27 сентября 2025 10:52
«Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

Философия пингвина оказалась многим близка.

В 2007 году «Лови волну!» довольно тихо прошел в прокате: заработал 149 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов. И хотя он получил номинацию на «Оскар», но настоящей сенсацией не стал.

Мокьюментари-стиль и философия «будь собой» опережали время. Тогда мультик прошел почти незамеченным, а сейчас превратился в объект культа.

Пингвин Коди стал голосом поколения Z

Летом TikTok разнес в тренды старый фрагмент из мультфильма:

Коди — раздолбай, Коди это, Коди то… Коди — это я, бро. Дайте мне быть собой.

Звук, где хохлатый пингвин объясняет свою философию, стал девизом для миллионов молодых пользователей, уставших от чужих ожиданий и рамок. Мем оживил интерес к картине и фактически воскресил ее из небытия.

«Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

И вот — сериал

Студия Atomic Cartoons совместно с Sony Pictures Animation и Columbia Pictures не упустили момент. Официально объявлено: «Лови волну!» получит продолжение в виде сериала.

  • Целевая аудитория: дети 6–9 лет.
  • Формат: эпизоды по 11 минут.
  • Сценаристы и шоураннеры: Лиэнн Саватски, Дэниэл Уильямс и Джон Хэзлет (создатели The Guava Juice Show).

Есть очень важный нюанс — главным героем станет подросток-пингвин Флип, а не Коди. Он самоуверенный мечтатель, который вместе с друзьями пытается стать серф-легендой. Волны покоряются неохотно, поэтому компания решает создать свое серф-сообщество на острове Пен-Гу.

«Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

Фанатов оригинала порадует то, что в проект все-таки вернутся культовые персонажи: Коди, Биг Зи и Цыпа Джо.

Не может не радовать, что такой замечательный мультфильм зажил новой жизнью. Теперь — с шансом завоевать новое поколение зрителей.

"Лови волну!" — культовый фильм, и мы с нетерпением ждем, когда с этими персонажами познакомится совершенно новая аудитория, — заявили в Sony.

Ранее мы писали: Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»

Фото: Кадры из мультфильма «Лови волну!» (2007 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей — теперь ими только пугать (фото) Читать дальше 3 октября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце Читать дальше 3 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия «Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия Читать дальше 2 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Читать дальше 1 октября 2025
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше