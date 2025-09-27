«Коди — это я, бро»: завирусившийся фрагмент оживил культовый мультик — «Лови волну!» возвращается, но с одним нюансом

В 2007 году «Лови волну!» довольно тихо прошел в прокате: заработал 149 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов. И хотя он получил номинацию на «Оскар», но настоящей сенсацией не стал.

Мокьюментари-стиль и философия «будь собой» опережали время. Тогда мультик прошел почти незамеченным, а сейчас превратился в объект культа.

Пингвин Коди стал голосом поколения Z

Летом TikTok разнес в тренды старый фрагмент из мультфильма:

Коди — раздолбай, Коди это, Коди то… Коди — это я, бро. Дайте мне быть собой.

Звук, где хохлатый пингвин объясняет свою философию, стал девизом для миллионов молодых пользователей, уставших от чужих ожиданий и рамок. Мем оживил интерес к картине и фактически воскресил ее из небытия.

И вот — сериал

Студия Atomic Cartoons совместно с Sony Pictures Animation и Columbia Pictures не упустили момент. Официально объявлено: «Лови волну!» получит продолжение в виде сериала.

Целевая аудитория: дети 6–9 лет.

Формат: эпизоды по 11 минут.

Сценаристы и шоураннеры: Лиэнн Саватски, Дэниэл Уильямс и Джон Хэзлет (создатели The Guava Juice Show).

Есть очень важный нюанс — главным героем станет подросток-пингвин Флип, а не Коди. Он самоуверенный мечтатель, который вместе с друзьями пытается стать серф-легендой. Волны покоряются неохотно, поэтому компания решает создать свое серф-сообщество на острове Пен-Гу.

Фанатов оригинала порадует то, что в проект все-таки вернутся культовые персонажи: Коди, Биг Зи и Цыпа Джо.

Не может не радовать, что такой замечательный мультфильм зажил новой жизнью. Теперь — с шансом завоевать новое поколение зрителей.

"Лови волну!" — культовый фильм, и мы с нетерпением ждем, когда с этими персонажами познакомится совершенно новая аудитория, — заявили в Sony.

