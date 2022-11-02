Кобзона хотели вырезать из «Голубого огонька»: не поверите, но все из-за бороды

Иосиф Кобзон еще при жизни стал легендой советской эстрады. Артист был любим публикой и партийными чиновниками, которые позволяли ему творческие эксперименты. Однако однажды музыкант чуть было не испортил себе карьеру неожиданным перевоплощением.

Так, на одном из «Голубых огоньков» Кобзон решил появиться в образе кубинского революционера. Он надел не только военную форму, но и отрастил густую бороду. Новый образ вполне соответствовал политике партии и выглядел весьма ярко для новогоднего шоу. Однако чиновники не остались в восторге.

Дело в том, что партийным руководителям не понравился сам вид артиста. Они посчитали, что он похож на клоуна и выглядит нелепо. Поэтому попытались даже вырезать выступление, но в итоге оставили его в покое.

Через несколько лет Кобзона все-таки исключили из программы. Чиновники заверяли, что дело в испорченной пленке, но многие артисты были уверены, что ситуация связана именно с неудачным перевоплощением певца.