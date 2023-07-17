Кобзон засветился в кино и перепугал народ: присмотритесь повнимательнее

На рубеже 70-х и 80-х Иосиф Кобзон был уже прославленным эстрадным артистом. На пике популярности режиссер Татьяна Лиознова пригласила его в свой фильм «Мы, нижеподписавшиеся», чтобы он сыграл самого себя.

Иосиф Давыдович появляется здесь в короткой сцене. Он сталкивается с героем Леонида Куравлева в вагоне поезда. Эта внезапная встреча со звездой ничуть не смутила Шиндина, и он спокойно подсказал артисту, где находится ресторан.

Многих зрителей Кобзон, к слову, перепугал. Все дело в его «километровой» накладке, которая напоминает головной убор. Попытка гримеров придать певцу больше импозантности провалилась, и получилось весьма странное зрелище. Но в чем вообще смысл камео Кобзона?

Дело в том, что режиссер хотела показать отношение советских граждан к известным людям. Никаких воплей, вешаний на шею и просьб дать автограф. Леня Шиндин вежливо здоровается с Иосифом Давыдовичем, начинает петь «не исчезай из жизни моей...» и объясняет, как пройти в вагон-ресторан.