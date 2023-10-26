Кобзон в США был персоной нон грата: все из-за его криминального прошлого

Иосиф Кобзон объехал с гастролями едва ли не весь мир. Публика большинства стран знала и любила певца. Но не сложились отношения у исполнителя с Соединенными Штатами. После поездки в 1994 году все попытки получить американскую визу оборачивались крахом: звезда неизменно получала отказ.

В 2012 году заявление Кобзона «завернули», сославшись на подозрения в криминальной деятельности или связи с преступниками. Якобы визит артиста мог бы нанести угрозу национальной безопасности страны. Тогда добиться правды так и не удалось, поэтому Иосиф Давыдович в Америку не попал.

Впрочем, подозрения работников посольства США вполне могли оказаться небеспочвенными. Певец был дружен со многими криминальными авторитетами, в том числе с Тайванчиком, Япончиком и Отаром Квантришвили. Об этой темной странице из биографии Иосифа Кобзона его семья старается умалчивать.