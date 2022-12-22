Кобзон грозился «снять скальп» с Гафта: какого унижения не стерпел артист

Валентин Гафт прославился не только как талантливый артист, но и как автор эпиграмм, которые он посвящал самым знаковым артистам эпохи. Знаменитость высмеял множество своих коллег, которые по-разному реагировали на его нападки. При этом сильнее всех возмущался, как оказалось, Иосиф Кобзон.

Дело в том, что Гафт посвятил Кобзону сразу несколько эпиграмм. В одной из них он высмеивал национальность артиста, а в другой шутил по поводу его волос и парика, ведь в то время музыкант начал активно лысеть.

Подобные шутки очень не нравились прославленному певицу. Как признавались позднее коллеги Гафта, после каждой эпиграммы Кобзон ходил разъяренный и обещал «снять скальп» с острого на язык актера.

При этом из-за эпиграмм гнев Кобзона распространялся и на других знаменитостей. Однажды он решил, что одну из них Гафт написал вместе с Никосом Сафроновым и перестал с ним общаться. Только после объяснений художника певец простил его и перестал обижаться.