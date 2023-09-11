Кобзон души в ней не чаял: эта актриса стала самой ненавистной в СССР

Иосиф Кобзон известен не только своей карьерой и талантом, но и личной жизнью. Музыкант был женат три раза, а его второй супругой стал звезда советского экрана Людмила Гурченко.

Кобзон никогда не скрывал, как сильно был влюблен в знаменитую артистку. В течение трех лет они были вместе, и для Гурченко это был уже четвертый союз. Но, несмотря на чувства, артисты в итоге не смогли сохранить брак. Публика же была против этих отношений.

Дело в том, что Гурченко не могла похвастаться любовью ни коллег, ни фанатов. Артисты утверждали, что у нее тяжелый и скверный характер, а по мнению публики она слишком сильно кривлялась на экранах.

И лишь редкие зрители осыпали Гурченко комплиментами, признавая ее достижения. Кобзон же стал одним из немногих коллег, кто не скрывал своих чувств к артистке и признавался в любви к ней и к ее таланту.