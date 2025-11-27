Меню
Ко мне, Мухтар! Дай лапу, сложный тест: советские фильмы по актерам узнает даже ребенок – а «слабо» угадать по верному псу в кадре?

Ко мне, Мухтар! Дай лапу, сложный тест: советские фильмы по актерам узнает даже ребенок – а «слабо» угадать по верному псу в кадре?

27 ноября 2025 10:23
Ко мне, Мухтар! Дай лапу, сложный тест: советские фильмы по актерам узнает даже ребенок – а «слабо» угадать по верному псу в кадре?

Обнимайте своего питомца и скорее отвечайте на наши 7 вопросов.

Угадать советский фильм по актёрам – дело привычное. Кто не узнает Шурика из «Операции “Ы”» или товарища Саахова из «Кавказской пленницы»? Но сегодня мы усложним задачу: попробуйте вспомнить киноленту по четвероногому «артисту»!

В нашем тесте – кадры с собаками из известных советских картин. Никаких подсказок: ни имён, ни реплик, ни человеческих лиц – только верный пёс в кадре.

Собаки в советском кино становились полноправными героями, придавали сценам особый шарм и запоминались не хуже людей.

Эти пушистые звезды вносили в фильмы теплоту, искренность и ту неповторимую атмосферу, за которую мы так ценим советское кино.

Сможете определить, из какого фильма каждый из представленных псов? Проверим, насколько хорошо вы помните классику отечественного кинематографа – и тех хвостатых героев, без которых многие картины потеряли бы своё очарование. Готовы? Поехали!

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
