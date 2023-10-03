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Киноафиша Статьи Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек

Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек

3 октября 2023 07:45
Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек

Недисциплинированность и алкоголь помешали Мукасею поучаствовать в съемках.

1 января четырехсерийной кинокартине «Гардемарины, вперед!» исполняется 35 лет. Не многие из поклонников мини-сериала знают, что роль князя Оленева должна был достаться сыну режиссера Светланы Дружининой, однако исполнил ее в итоге Владимир Шевельков.

Анатолий Мукасей (сын Дружининой) так и не смог поучаствовать в съемках из-за своей недисциплинированности, несмотря на желание матери протолкнуть родственника. Актер Владимир Шевельков в разговоре с журналистами не раз отмечал, что чувствовал себя не на своем месте не только из-за несбывшихся надежд Светланы Сергеевны, но из-за организационных моментов.

Например, артисту не нравился саундтрек к фильму. Он также признавался, что некоторые сцены режиссировал сам.

Что же касается Анатолия, по словам знающих его людей, он был талантливым художником, но в какой-то момент пристрастился к алкоголю и запрещенным препаратам. Ходили слухи, что именно по этой причине сына режиссера не взяли на одну из главных ролей.

Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек
Фото: Кадры из фильма «Гардемарины, вперёд!» (1987), соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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