Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек

1 января четырехсерийной кинокартине «Гардемарины, вперед!» исполняется 35 лет. Не многие из поклонников мини-сериала знают, что роль князя Оленева должна был достаться сыну режиссера Светланы Дружининой, однако исполнил ее в итоге Владимир Шевельков.

Анатолий Мукасей (сын Дружининой) так и не смог поучаствовать в съемках из-за своей недисциплинированности, несмотря на желание матери протолкнуть родственника. Актер Владимир Шевельков в разговоре с журналистами не раз отмечал, что чувствовал себя не на своем месте не только из-за несбывшихся надежд Светланы Сергеевны, но из-за организационных моментов.

Например, артисту не нравился саундтрек к фильму. Он также признавался, что некоторые сцены режиссировал сам.

Что же касается Анатолия, по словам знающих его людей, он был талантливым художником, но в какой-то момент пристрастился к алкоголю и запрещенным препаратам. Ходили слухи, что именно по этой причине сына режиссера не взяли на одну из главных ролей.