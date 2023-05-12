Княжне Бэле 78 лет: где живет и как выглядит звезда «Героя нашего времени»

Фильм Станислава Ростоцкого «Герой нашего времени» стал одной из лучших экранизаций русской литературы. И кроме обаятельного Печорина зрителям также запомнилась и кроткая княжна Бэла. На экране ее воплотила актриса Сильвия Берова.

Но, несмотря на успех картины, артистка так и не стала яркой звездой советского кинематографа. Чаще всего она участвовала в малобюджетный проектах, которые снимались в Молдове, Киргизии и Азербайджане. Фильмы редко показывали за пределами республик, поэтому о восточной красавице с чарующими карими глазами вскоре совсем забыли. Но она нашла для себя новое призвание.

Сильвия стала педагогом и начала преподавать в Кишиневской академии музыки. Вместе с любящим мужем 78-летняя актриса сегодня проживает в Молдове и выглядит как обычная пенсионерка. Милая старушка любит вязать и вышивать, а в своем загородном доме она выращивает орехи.