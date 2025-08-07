Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

20 лет назад вышел «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко — и сразу же стал событием. Обсуждали и хвалили все: Пилата, Воланда, кота и, конечно же, Безрукова. Но на книжных форумах тех лет почти мгновенно разгорелась другая волна: ошибки, несостыковки, ляпы.

Причем некоторые из них были настолько вопиющими, что их до сих пор не могут простить. Хотя в наше время их вспоминают крайне редко.

А ведь уже в самом начале сериала происходит сцена, которую Булгаков, пожалуй, бы просто не одобрил. Когда прокуратор садится в кресло, слуга подает ему чашу с водой для омовения рук. И… в чаше плавают розовые лепестки. Красиво, да. Атмосферно. И совершенно абсурдно.

Потому что в книге черным по белому:

«Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла… О боги, боги, за что вы наказываете меня?»

Пилат готов был разнести весь дворец из-за одного намека на розы. Он ненавидел их запах яростно — а в сериале так спокоен, как будто это не он страдает от мигрени и гнева с рассвета. В книжном каноне за такое слуга, скорее всего, остался бы без головы.

Но это — далеко не единственный промах. Вот еще несколько:

Степа Лиходеев в кадре вполне себе ужинает в Грибоедове. Проблема в том, что он — не член МАССОЛИТа, а ресторан доступен только участникам.

Мастер обсуждает свой роман с Берлиозом. Хотя в книге они никогда не встречались вовсе.

И это только начало. Удивительно, насколько бережно экранизация относится к диалогам — порою воспроизводя их дословно — и насколько небрежно ко всему остальному.

