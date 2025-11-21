Книга антирекордов Гиннеса, ау! Новая драма со Суини – провал десятилетия, и 96% на RT фильм не спасли

Очередной пример того, что высокие рейтинги не подразумевают такие же сборы.

У спортивной биографической драмы «Кристи», где Сидни Суини играет легендарную боксершу Кристи Мартин, было все, чтобы стать тихим осенним хитом: реальная история, сильная актерская работа и даже приличные отзывы критиков со зрителями. Но кассовые сборы сказали «Привет».

Причем настолько иначе, что фильм уже вошел в историю – но точно не в ту, о которой мечтала студия.

После странной паузы, когда дистрибутор Black Bear упорно отказывался раскрывать данные второго уикенда, цифры наконец всплыли. Итог: 108 тысяч долларов со 817 площадок. Падение на 92%. Худший результат второго уикенда за всю историю широкого кинопроката. Настоящий нокаут, от которого даже опытный тренер не спас бы.

Особенно болезненно выглядит контраст: фильм стартовал всего с $1.2 млн, так что и без того скромный результат превратился в коммерческий обвал, которого индустрия не видела годами.

И все это на фоне того, что «Кристи» получила 67% свежести от критиков и внушительные 96% от зрителей. Кино любят, но не идут – классика неудачного релиза.

Отчасти виноват и прокат: эксперты уже открыто говорят, что такую камерную драму нужно «раскатывать» медленно, а не бросать в 800+ кинотеатров в надежде на «сарафан». Когда сарафан и правда появился, фильм уже потерял полторы тысячи экранов.

Суини на фоне скандалов и неудач последних проектов стала идеальной мишенью, но актриса отвечает спокойно: она «глубоко гордится» фильмом и подчеркивает, что его ценность – не в цифрах.

Вдогонку прибыло и заявление самой Кристи Мартин: она публично встала на защиту Суини, заявив, что актриса «работала до последней капли» ради ее истории.

Коммерчески – провал. Эмоционально и по рейтингам – победа. Победа, которой вряд ли похвастаешь перед внуками.

Ранее мы писали: Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв – фильм лучше, чем книга, по которой он снят