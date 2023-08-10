Клюев бросил сына и пожалел: причина смерти мальчика — большая загадка

Борис Клюев сыграл десятки ролей в театре и кино. Но большая часть российских зрителей все равно запомнила его как неподражаемого Николая Петровича из ситкома «Воронины». Герой в исполнении Клюева стал по-настоящему народным, а его коронные фразочки подхватили даже те россияне, которые не являлись поклонниками сериала.

И мало кто догадывался, что за этим ярким юмористическим талантом Клюева скрывалась личная трагедия. Актер был женат трижды, но стал отцом лишь в первом браке. В 1969 году на свет появился его наследник Алексей.

Вскоре Клюев развелся с супругой, и после расставания его общение с мальчиком прервалось. Как рассказывал актер, на том, чтобы он фактически бросил сына, настаивала бывшая жена. Впоследствии он сильно об этом пожалел, ведь даже не сразу узнал о скоропостижной смерти Алексея в возрасте 23 лет.

Официальной причиной смерти молодого человека назвали сердечную недостаточность. Но сам Клюев в этом сильно сомневался.