Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

29 августа 2025 13:17
После «Секретных войн» франшизу как раз ждет перезагрузка. Пора.

Киновселенную Marvel давно пора заполнить свежей кровью — и речь вовсе не о новых камео старых звезд. После того, как «Морбиус» обрушил надежды на стильный вампирский блокбастер, у студии есть шанс смыть позор. Идеальный кандидат — граф Дракула, у которого в Marvel уже есть собственная биография и довольно длинный список побед и поражений.

Граф, который живёт в комиксах

Marvel ещё в 70-х выпустили «The Tomb of Dracula» — хоррор-серию, растянувшуюся на 70 выпусков. Там впервые появился Блэйд, там же зрели поклонники мрачного, но харизматичного вампира, способного биться с Людьми-Икс, Мстителями и кем угодно.

В отличие от «Морбиуса», у Дракулы был вес и статус: это не какой-то второсортный мутант, а икона хоррора, перерисованная под супергеройские законы.

Почему время пришло

Marvel уже попробовала поиграть с готикой в «Ночном оборотне». Чёрно-белый спецвыпуск с практическими эффектами стал маленьким триумфом и показал, что студия может рискнуть и выйти за пределы привычного CGI-аттракциона.

Добавьте сюда долгожданный перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али — и пазл складывается сам. Чтобы мир охотников на вампиров выглядел убедительно, нужен главный босс. И кто же ещё, если не сам граф?

Перспектива для MCU

В комиксах Дракула сталкивался даже с Капитаном Америкой и Доктором Стрэнджем, что даёт простор для кроссоверов. А зрители, уставшие от бесконечных вариаций «мир под угрозой — собираем команду», получили бы новое дыхание Marvel — настоящий хоррор с элементами старой школы.

Плюс, классические монстры — это универсальный язык. В кино их любят уже сто лет, и вряд ли что-то изменится.

Marvel нужно решиться: впустить Дракулу внутрь MCU и дать ему разгуляться. Это не только свежая энергия, но и шанс вернуть доверие после сомнительных экспериментов вроде «Морбиуса».

Фото: Marvel, Sony
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
