«Клоповник»: не поверите, что сотворила со своей квартирой брошенная мужем Азиза

Певица Азиза в последнее время совсем пропала с радаров. После расставания с мужем Алессандро Лорте женщина пыталась сосредоточиться на творчестве. Она записала композицию «Любимые не умирают», но песню сочли неформатной и не приняли в ротацию радиостанций и телеканалов. После этого исполнительница замкнулась в себе, обосновалась за городом и с головой ушла в написание картин.

В социальных сетях артистка иногда публикует фото и видео своей жизни вдали от шоубизнеса. Компанию звезде составляет только домашний питомец — пушистый кот. Публикации, которыми делится певица с подписчиками, поражают неопрятностью. Кажется, после череды провалов Азиза забыла не только о сцене, но и о банальной уборке.