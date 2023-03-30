Клона Харламова из КВН не узнать: вы будете поражены, увидев его сегодня (фото)

Юморист Александр Якушев прославился на всю страну как лидер команды КВН «Прима». Из-за поразительного сходства с Гариком Харламовым артиста даже прозвали его клоном. Якушеву прочили оглушительный успех, однако судьба распорядилась иначе.

Александр всегда производил впечатление эрудированного интеллигента, но на самом деле артист был далек от своего образа. Долгие годы Якушев страдал от алкогольной зависимости и едва не отправился на тот свет. Из-за алкоголизма у комика развилась серьезная болезнь — панкреонекроз. Якушеву вырезали часть поджелудочной, иначе он мог умереть.

По словам артиста, неделя, проведенная в больнице, круто изменила его жизнь. Он многое осознал и решил завязать с дурной привычкой. Сегодня Якушев в полном порядке — он выглядит посвежевшим и помолодевшим. Он женат и воспитывает дочь Антонину.

Поклонники комика не могли скрыть своей радости, увидев кумира «обновленным»: «Якушев так изменился со времен КВН. Прямо не узнать», «Потрясающе выглядит!», «Каким красавчиком он стал». О своем «перерождении» Якушев рассказал на передаче «Подкаст Абрамова ».