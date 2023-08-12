Клон Якубовича даже не думал, что станет звездой Сети: хоть завтра в прямой эфир

Капитал-шоу «Поле чудес» — это одна из самых долгоиграющих передач на российском телевидении. С 1991 года ее бессменным ведущим является Леонид Якубович. Его лицо знакомо каждому зрителю в России и даже за ее пределами. Удивительно, что только сейчас в Сети нашли полную копию Леонида Аркадьевича.

Этот мужчина так похож на известного телеведущего, что давно должен был стать звездой. Сходство неизвестного мужчины на видео с Якубовичем просто поражает. У него не просто похожие черты лица, а точно такая же харизма, печальный взгляд и добрая улыбка. Кажется, что если нарядить его в костюм и пустить в эфир, то зрители и не заметят подмену.

Где живет двойник Якубовича и как его зовут, неизвестно, но в Сети уже полно разных мемов с этим очаровательным дедулей. Сходство с любимцем публики обеспечило ему моментальное признание и симпатию публики.