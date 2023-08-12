Клон теннисистки: ахнете, на ком женился бывший Курниковой (фото)

Павел Буре в поклонницах недостатка никогда не испытывал. Хоккеисту приписывали множество романов со звездными красотками. И был период в его жизни, когда он хотел связать себя узами брака с Анной Курниковой.

Но что-то в отношениях влюбленных пошло не так. Пара распалась, не успев сыграть свадьбу. Спортсмену, который потерял главную любовь своей жизни, вскоре улыбнулась удача. Он встретил клон любимой теннисистки.

Курортный роман с очаровательной блондинкой Алиной обернулся серьезными последствиями. Буре понял, что нашел ту самую, и не стал медлить с женитьбой. В 2009 году он узаконил отношения с возлюбленной, впоследствии подарившей ему троих детей.

Между тем многие с удивлением отмечают поразительное сходство 37-летней супруги хоккеиста с Курниковой. В Сети Алину Буре называют полной копией известной теннисистки.