«Клон» остался не у дел: назван самый успешный бразильский сериал в истории

Когда речь заходит о бразильских сериалах, то многие сразу вспоминают проект «Клон», который в нулевых пользовался бешеной популярностью. История страстной и в то же время несчастной любви Жади и Лукаса покорила сердца зрителей. Однако этот успех не сравнится с успехом ленты, которая увидела свет задолго до появления творения Глории Перес.

Звание самого успешного бразильского сериала в истории принадлежит совсем другой картине. Как оказалось, опередила «Клон» картина «Рабыня Изаура». Впервые в СССР она вышла осенью 1988 года. Завершился же показ в марте 1989 года. Проект настолько полюбился публике, что вскоре по многочисленным просьбам его повторили.

Впоследствии «Рабыня Изаура» стала самым продаваемым сериалом за всю историю бразильского телевидения. В России проект на разных каналах показывали в общей сложности четыре раза. Любопытно, что при этом у каждого из них была своя озвучка.