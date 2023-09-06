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Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении

6 сентября 2023 20:45
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении

Музыкальная карьера звезды закончилась, не успев начаться.

Иосиф Пригожин прославился благодаря удачному продюсированию отечественных артистов. В разное время его подопечными были такие звезды, как Николай Носков, Авраам Руссо, Александр Маршал, Кристина Орбакайте, Дидюля, Вахтанг Кикабидзе и, конечно, супруга Пригожина Валерия. Мало кто знает, что продюсер и сам пытался стать поп-звездой.

О своем неудачном опыте Иосиф поведал в юмористическом шоу «Кстати». Продюсер записал целый музыкальный альбом и снял два клипа. Правда, творения Иосифа Пригожина были уничтожены. Сохранилось лишь одно видео, в котором присутствует любопытная деталь.

Клип «Время любви» был снят в Москве в 1991 году. На записи можно увидеть молодого длинноволосого супруга Валерии. Оказывается, незадолго до съемок Пригожин врезался на велосипеде в автобус и лишился зуба. В качестве «импланта» пришлось использовать жвачку, чтобы зрители не заметили подвоха.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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