Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении

Иосиф Пригожин прославился благодаря удачному продюсированию отечественных артистов. В разное время его подопечными были такие звезды, как Николай Носков, Авраам Руссо, Александр Маршал, Кристина Орбакайте, Дидюля, Вахтанг Кикабидзе и, конечно, супруга Пригожина Валерия. Мало кто знает, что продюсер и сам пытался стать поп-звездой.

О своем неудачном опыте Иосиф поведал в юмористическом шоу «Кстати». Продюсер записал целый музыкальный альбом и снял два клипа. Правда, творения Иосифа Пригожина были уничтожены. Сохранилось лишь одно видео, в котором присутствует любопытная деталь.

Клип «Время любви» был снят в Москве в 1991 году. На записи можно увидеть молодого длинноволосого супруга Валерии. Оказывается, незадолго до съемок Пригожин врезался на велосипеде в автобус и лишился зуба. В качестве «импланта» пришлось использовать жвачку, чтобы зрители не заметили подвоха.