Климова в дебютной роли выглядела старше, чем сейчас: будете в шоке

Екатерина Климова не любит говорить о своей внешности. Звезду давно подозревают в пластике, но артистка не торопится раскрывать все карты и с каждым годом словно молодеет. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть первый проект с участием знаменитости.

Актриса сыграла немало ролей, поэтому многие поклонники уже забыли, когда именно состоялся ее дебют в кино. Между тем это случилось в 2001-м. Тогда Климовой было 23 года, и она появилась на съемочной площадке ленты «Яды, или Всемирная история отравлений». Удивительно, но факт: в кадре Екатерина выглядела гораздо старше, чем сейчас.

Нельзя исключать, что такой эффект возник из-за яркого макияжа актрисы. Однако многие фанаты полагают, что дело не только в этом. Тем временем Климова признается, что остается в форме благодаря занятиям спортом и позитивному настрою.