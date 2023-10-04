Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться

Гела Месхи тяжело переживал развод с Екатериной Климовой. У бывших супругов растет общая дочь Изабелла. Лишь из-за нее актер иногда видится с экс-возлюбленной.

Главная красавица российского кино устроила грандиозный праздник по случаю восьмилетия наследницы. Именинница позвала подружек на праздник в стиле Барби, где их ждали аниматоры и бьюти-бар. Девочки охотно примерили кукольный образ, ведь дресс-код обязал всех прийти в розовом.

Отец Беллы не пропустил важное мероприятие.

Артист пришел поздравить любимую дочь с днем рождения. Он принес шикарный букет цветов для виновницы торжества, а заодно и для ее мамы. При этом звезда экрана отличился сразу, как только появился на пороге.

Месхи проигнорировал требования к гостям и явился на праздник в образе total black. Хотя ради дочери один раз в жизни мог бы примерить на себя розовый смокинг.