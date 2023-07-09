Климова и Бирюкова рассорились, пытаясь поделить этого мужчину: понравится единицам (фото)

Екатерина Климова и Елена Бирюкова когда-то были не разлей вода. Однако женской дружбе пришел конец, когда речь зашла о делах любовных.

Звезда сериала «Саша+Маша» положила глаз на бывшего мужа своей приятельницы — Илью Хорошилова. И хоть Климова уже была в разводе с ювелиром, новости о том, что экс-супруг закрутил роман с ее близкой подругой, не обрадовалась.

В результате, пытаясь поделить одного мужчину, Климова и Бирюкова рассорились. Елена честно заявила Екатерине: «Я с твоим мужем». Артистка смирилась с таким развитием событий, но постепенно начала отдаляться от подруги.

Как бы там ни было, Бирюкова о своем выборе не пожалела. Актриса родила возлюбленному дочь, а после официально вышла за него замуж. Вместе с ювелиром артистка счастлива вот уже почти 15 лет.

Меж тем в Сети не понимают, что такие красавицы-актрисы нашли в Хорошилове. Мачо и секс-символом малопривлекательного внешне бизнесмена точно не назвать.