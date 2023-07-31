Клеймо ставить негде: добряк Куравлев засветился в сомнительной рекламе

В 90-е годы даже прославленным актерам приходилось туго. Доходило до того, что звезды советского кино соглашались на стыдные роли в рекламе.

Народный любимец Леонид Куравлев попал в число таких артистов. В лихие 90-е звезда «Афони» рекламировал циркониевый браслет. Это чудо-изделие не было простым украшением. Создатели браслета уверяли, что он лечит чуть ли не все болезни, которые только существуют. По их словам, никакие таблетки теперь не понадобятся.

На ролике Куравлев демонстрировал серебристую «змейку» и рассказывал о чудодейственном эффекте от циркониевого изделия. Многие, конечно же, верили словам любимого актера, ведь он, снискавший репутацию главного добряка советского кино, не мог обмануть.

Но на деле оказалось, что все эти рассказы о циркониевом браслете не более чем уловка мошенников. Вероятно, они и самого Леонида Вячеславовича ввели в заблуждение. Невозможно поверить, чтобы такой порядочный человек сознательно пошел на столь гнусный обман.