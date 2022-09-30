Клеймо на всю жизнь: почему о Вале Будейко из «Универа» забыли все

Александр Мартынов воплотил в сериале «Универ. Новая общага» одного из главных героев — самого умного студента Валентина Будейко. После громкого успеха карьера актера вдруг застопорилась, что стало для него неприятным открытием.

Впрочем, артист нашел причину, из-за которой после завершения проекта о нем все забыли. Мартынов не получал новые предложения от режиссеров именно потому, что в течение многих лет играл одну и ту же роль. С таким клеймом на всю жизнь Александр мириться не пожелал и нашел неожиданный выход из положения.

Чтобы начать все с чистого листа, актер сменил фамилию. Раньше он был Стекольниковым, а теперь стал Мартыновым. Александр уверен, что это поможет ему обратить на себя внимание и получить работу в кино. «Хочу, чтобы мир увидел мой потенциал», — подытожил артист в беседе с порталом «Газета ».