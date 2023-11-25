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Клеймо на репутации страны: какого фильма Меньшов стыдился больше всего

25 ноября 2023 08:15
Клеймо на репутации страны: какого фильма Меньшов стыдился больше всего

С лентой «Москва слезам не верит» такого не было.

Владимир Меньшов никогда не лез за словом в карман и никогда не стыдился публично выражать свою позицию. Но иногда такая откровенность была даже излишней. Довольно скандальный случай произошел на вручении премии MTV в 2007 году.

Владимир Меньшов должен был вместе с Верой Алентовой назвать победителя в номинации «Лучший фильм». Среди претендентов оказались картины «Волкодав», «Питер ФМ», «Бумер 2», «Жара» и «Сволочи».

Когда режиссер увидел, какой именно фильм в конверте, он изменился в лице, ведь там оказались «Сволочи». Лента имела антисоветскую славу и противоречивые отзывы. Оказалось, Меньшов был из тех, кому картина не пришлась по душе.

Клеймо на репутации страны: какого фильма Меньшов стыдился больше всего

«Я очень надеялся, что пронесет, но не пронесло… Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду», — заявил режиссер, а затем бросил злосчастный конверт на пол и попрощался, взяв под руку смущенную супругу.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Сволочи» (2006)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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