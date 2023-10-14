Клеймо на репутации: почему «красная пленка» вызывала страх у советских школьниц

Современные российские девушки вряд ли знают что-то о «красной пленке». А вот советские школьницы как огня боялись ее в 1970-1990-х. Среди пионеров тогда широкое распространение имела байка о редком фотооборудовании.

Подростки из уст в уста передавали данные о некой «красной пленке», благодаря которой на проявленных фотографиях все люди оказывались без одежды. Сообщалось даже, что ее специально изобрели японские умельцы, чтобы пошатнуть весь строй СССР. Согласно другой версии, пленку активно использовали в КГБ, но случайно выпустили в народ.

В любой из этих вариантов верили советские девушки. Поэтому, когда их насмешливые обидчики заявляли, будто только что сфотографировали их на «красную пленку», у школьниц это вызывало настоящий приступ истерики. Даже предположение о том, что обнаженные снимки где-то появятся, означало пожизненное клеймо на репутации.

На самом деле это был миф. У компании Kodak действительно существовала инфракрасная пленка с высокой чувствительностью. Ее применяли в военных целях, чтобы снимать наземные объекты. Но функцией «обнажения» она не обладала.