Киноафиша Статьи «Клеветническое изображение действительности»: сможете узнать 5 хитовых фильмов СССР по критике худсовета? (тест)

25 ноября 2025 14:44
Иногда все было менее официально и ограничивалось простым: «Люди плохо одеты, и какие-то они все обделенные».

Представьте, что вы перенеслись в прошлое и оказались на заседании того самого худсовета. Суровые товарищи с серьёзными лицами разбирают готовый фильм по косточкам, ища в нём идеологические ошибки и творческие просчёты.

Ваша задача – по этим обрывкам критики, претензиям и замечаниям, угадать, о каком же культовом советском фильме на самом деле идёт речь. Вам не придётся ломать голову над сложными датами или именами режиссёров.

Просто вчитайтесь в формулировки, которые порой бывают уморительно строгими и неожиданными. Поймайте саму суть претензии – будь то намёк на «буржуазный уклон» или осуждение «излишней комедийности» – и попробуйте узнать в ней знакомый сюжет.

Этот тест – уникальный шанс взглянуть на любимое кино с необычного ракурса: через призму официальных документов и протоколов. Сможете ли вы узнать шедевры по тем черточкам, которые едва не стали причиной их запрета? Давайте проверим!

Ранее мы писали: «Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ольга Назарова
