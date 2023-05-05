Клеопатру зря считают писаной красавицей: правда вам точно не понравится

Далеко не все истории о знаменитой правительнице правдивы.

Царица Клеопатра VII — это одна из самых ярких фигур не только в истории Древнего Египта, но и всего мира. До сих пор о легендарной правительнице слагают легенды, а часть из них связана с красотой Клеопатры. Но на самом деле далеко не все эти истории являются правдой.

Так, царицу принято считать красивейшей женщиной, которая сражала мужчин одним только взглядом. При этом ни одного изображения Клеопатры не сохранилось, поэтому историкам приходится ориентироваться на описания современников и их словесные портреты.

И, например, философ Плутарх отмечал, что Клеопатра не отличалась выдающейся красотой, а ее эффектная внешность несколько преувеличена.

Подтверждают это и статуи царицы. На них Клеопатра изображена с грубоватыми чертами лица, чересчур большими глазами и выступающим подбородком. При этом ее рост не превышал 152 сантиметров.

Легенды о ее красоте лишь выдумка современников, чтобы улучшить репутацию правительницы.