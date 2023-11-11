Клеопатра или Виктория: этот тест ответит, какой королевой вы были в прошлой жизни

В мировой истории женщин-правительниц в разы меньше, чем мужчин. Однако по уровню своего влияния они нисколько не уступают представителям сильного пола, а где-то и вовсе их превосходят. Например, команда ученых из Национального музея Дании, Шведского совета по национальному наследию и Административного совета графства Западной Швеции не так давно расшифровала надписи на древних рунических камнях. До сих пор самым прославленным королем Дании и Норвегии считался Харольд I Синезубый. Но, как продемонстрировал анализ мемориальных камней, найденных в Еллинге — на месте королевской резиденции, куда более почитаемой фигурой у викингов считалась мать Харольда по имени Тира. В результате исследования стало известно, что ее имя упоминается как минимум на четырех рунических камнях, в то время как имя ее супруга Горма Старого — только на одном. У датчан такие мемориальные камни воздвигали в честь особо уважаемых людей, и, как правило, ими были представители сильного пола. То, что имя королевы оказалось упомянуто сразу на нескольких камнях, свидетельствует о том, что она пользовалась большим уважением у народа.

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