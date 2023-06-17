Клаудия Шиффер неспроста редко показывает детей: они проиграли в генетическую лотерею

Культовая немецкая модель Клаудия Шиффер до сих пор радует публику своей эффектной красотой. Но, к сожалению, ее потрясающие гены не передались ее детям.

У Шиффер и ее супруга, режиссера Мэттью Вона, трое детей — мальчик Каспар и девочки Клементина и Козима Вайолет. Наследники звезды подиума выглядят как самые обыкновенные подростки, мимо которых можно спокойно пройти. У них непримечательные черты лица и невыразительные глаза. Очевидно, что дочерям Клаудии не светит слава их матери.

Поклонники недоумевают, почему так получилось, ведь у Шиффер и Вона привлекательные лица. Наследники модели проиграли в генетическую лотерею, поэтому Клаудия старается скрывать их от публики.

«Досталось дочкам Шиффер... Наверное, это непросто, когда мать такая красавица, а ты в лучшем случае обычная», — пишет один из пользователей Сети.

Дети Клаудии ведут самый обыкновенный образ жизни: школа, тренировки, дом, уроки. Пока не известно, с каким ремеслом они свяжут свою жизнь.