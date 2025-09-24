Меню
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

24 сентября 2025 17:09
Клаудия Кардинале

Она была не просто самой красивой итальянкой.

Во Франции в возрасте 87 лет скончалась Клаудия Кардинале — одна из самых ярких актрис европейского кино XX века. Она снялась более чем в 200 фильмах, оставив наследие, которое невозможно забыть.

Ее карьера началась случайно: в 17 лет девушка победила в конкурсе красоты, став самой красивой итальянкой Туниса. В качестве приза была поездка на Венецианский кинофестиваль, и там ее сразу заметили режиссеры. Так стартовал путь, приведший Кардинале к культовым ролям.

Вспоминаем лучшие фильмы актрисы — у каждого рейтинг выше 7 баллов.

«Красавчик Антонио» (1960)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Антонио — идеал мужской красоты, все женщины без ума от него. Но за внешним обаянием скрывается проблема: воспитанный в духе католических догм, он отвергает интимную близость. Его брак с Барбарой (Кардинале) превращается в фарс — год спустя она все еще девственница.

Когда об этом узнают родители, союз аннулируют. Фильм превращает щекотливую тему в ироничную сатиру, высмеивая двойные стандарты общества.

«Девушка с чемоданом» (1960)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Аида, наивная провинциалка, приезжает в большой город, надеясь на карьеру певицы. Ее бросает богатый ловелас, и судьба сводит ее с его младшим братом — шестнадцатилетним Лоренцо. Между ними рождается трогательная, но обреченная история первой любви.

Кардинале здесь играет женщину, балансирующую между расчетливостью и искренностью, а фильм превращается в тонкую психологическую драму.

«Картуш» (1961)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Парижский разбойник XVIII века Доминик, влюбившись в цыганку Венеру (Кардинале), становится легендой под именем Картуш. Он грабит аристократов и раздает деньги беднякам, постоянно ускользая от полиции.

Фильм — яркая авантюрная история в духе Робин Гуда, где образ Кардинале добавляет романтический и драматический акцент.

«Дряхлость» (1962)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Чиновник среднего возраста теряет голову от юной красавицы (Кардинале). Для нее любовь — игра, для него — мучительная страсть.

Фильм показывает столкновение легкомысленной молодости и зрелых чувств, превращая историю в философскую притчу о цене страсти и неизбежности старости.

«Леопард» (1963)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

На фоне гражданской войны в Италии князь Фабрицио (Берт Ланкастер) осознает, что его эпоха уходит. Его племянник Танкреди входят в ряды мятяжеников, а затем примыкает к королевской армии.

Князь наблюдает за этим без иллюзий, понимая: «Львы и леопарды уступают место шакалам». Кардинале играет Анжелику, символ новой Италии. Это эпическая картина Лукино Висконти, признанная шедевром мирового кино.

«Невеста Бубе» (1963)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Мара влюблена в партизана Бубе, но после войны он вынужден скрываться. Когда его арестовывают и дают 14 лет тюрьмы, девушка понимает, что ее судьба теперь связана с этим человеком и его борьбой.

Драма показывает послевоенную Италию и личную жертву ради идеалов.

«Великолепный рогоносец» (1964)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Андреа Артузи изменяет жене Марии, а затем сам начинает подозревать ее во всех смертных грехах. Его ревность перерастает в безумие.

Картина тонко исследует разрушительную силу подозрений и ревности. А Кардинале здесь практически впервые предстает в комедийном образе.

«Туманные звезды Большой Медведицы» (1965)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Сандра возвращается с мужем-американцем в Тоскану. Но ее прошлое не отпускает: слухи о связи с братом и память о погибшем отце накладывают тень на ее жизнь.

Это напряженная драма о семейных тайнах и подавленных чувствах. И она все еще цепляет.

«Сова появляется днем» (1967)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Капитан карабинеров Беллоди расследует убийство профсоюзного лидера. За преступлением стоит мафия, но улика указывает на ревнивого мужа. Кардинале играет Розу, жену свидетеля, ставшую частью мафиозной игры.

Фильм поднимает тему коррупции и страха перед мафией в Италии.

«Однажды на Диком Западе» (1968)

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Великий вестерн Серджио Леоне. Молодая вдова Джилл получает землю, на которую положили глаз бизнесмены. Наемный убийца Фрэнк (Генри Фонда) устраняет ее семью, но на защиту женщины встают бандит Шайен (Джейсон Робардс) и таинственный стрелок с губной гармошкой (Чарльз Бронсон).

Джилл здесь — сердце истории. Героиня показывает зрителю, как важно не сдаваться даже в самые отчаянные времена.

Кардинале была больше, чем просто главная красавица на экране. Она перевоплощалась в женщин сложных, сильных, противоречивых, а потому смогла войти в историю.

Ранее мы писали: Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Дряхлость» (1962), «Невеста Бубе» (1963)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
