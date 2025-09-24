Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Она была не просто самой красивой итальянкой.

Во Франции в возрасте 87 лет скончалась Клаудия Кардинале — одна из самых ярких актрис европейского кино XX века. Она снялась более чем в 200 фильмах, оставив наследие, которое невозможно забыть.

Ее карьера началась случайно: в 17 лет девушка победила в конкурсе красоты, став самой красивой итальянкой Туниса. В качестве приза была поездка на Венецианский кинофестиваль, и там ее сразу заметили режиссеры. Так стартовал путь, приведший Кардинале к культовым ролям.

Вспоминаем лучшие фильмы актрисы — у каждого рейтинг выше 7 баллов.

«Красавчик Антонио» (1960)

Антонио — идеал мужской красоты, все женщины без ума от него. Но за внешним обаянием скрывается проблема: воспитанный в духе католических догм, он отвергает интимную близость. Его брак с Барбарой (Кардинале) превращается в фарс — год спустя она все еще девственница.

Когда об этом узнают родители, союз аннулируют. Фильм превращает щекотливую тему в ироничную сатиру, высмеивая двойные стандарты общества.

«Девушка с чемоданом» (1960)

Аида, наивная провинциалка, приезжает в большой город, надеясь на карьеру певицы. Ее бросает богатый ловелас, и судьба сводит ее с его младшим братом — шестнадцатилетним Лоренцо. Между ними рождается трогательная, но обреченная история первой любви.

Кардинале здесь играет женщину, балансирующую между расчетливостью и искренностью, а фильм превращается в тонкую психологическую драму.

«Картуш» (1961)

Парижский разбойник XVIII века Доминик, влюбившись в цыганку Венеру (Кардинале), становится легендой под именем Картуш. Он грабит аристократов и раздает деньги беднякам, постоянно ускользая от полиции.

Фильм — яркая авантюрная история в духе Робин Гуда, где образ Кардинале добавляет романтический и драматический акцент.

«Дряхлость» (1962)

Чиновник среднего возраста теряет голову от юной красавицы (Кардинале). Для нее любовь — игра, для него — мучительная страсть.

Фильм показывает столкновение легкомысленной молодости и зрелых чувств, превращая историю в философскую притчу о цене страсти и неизбежности старости.

«Леопард» (1963)

На фоне гражданской войны в Италии князь Фабрицио (Берт Ланкастер) осознает, что его эпоха уходит. Его племянник Танкреди входят в ряды мятяжеников, а затем примыкает к королевской армии.

Князь наблюдает за этим без иллюзий, понимая: «Львы и леопарды уступают место шакалам». Кардинале играет Анжелику, символ новой Италии. Это эпическая картина Лукино Висконти, признанная шедевром мирового кино.

«Невеста Бубе» (1963)

Мара влюблена в партизана Бубе, но после войны он вынужден скрываться. Когда его арестовывают и дают 14 лет тюрьмы, девушка понимает, что ее судьба теперь связана с этим человеком и его борьбой.

Драма показывает послевоенную Италию и личную жертву ради идеалов.

«Великолепный рогоносец» (1964)

Андреа Артузи изменяет жене Марии, а затем сам начинает подозревать ее во всех смертных грехах. Его ревность перерастает в безумие.

Картина тонко исследует разрушительную силу подозрений и ревности. А Кардинале здесь практически впервые предстает в комедийном образе.

«Туманные звезды Большой Медведицы» (1965)

Сандра возвращается с мужем-американцем в Тоскану. Но ее прошлое не отпускает: слухи о связи с братом и память о погибшем отце накладывают тень на ее жизнь.

Это напряженная драма о семейных тайнах и подавленных чувствах. И она все еще цепляет.

«Сова появляется днем» (1967)

Капитан карабинеров Беллоди расследует убийство профсоюзного лидера. За преступлением стоит мафия, но улика указывает на ревнивого мужа. Кардинале играет Розу, жену свидетеля, ставшую частью мафиозной игры.

Фильм поднимает тему коррупции и страха перед мафией в Италии.

«Однажды на Диком Западе» (1968)

Великий вестерн Серджио Леоне. Молодая вдова Джилл получает землю, на которую положили глаз бизнесмены. Наемный убийца Фрэнк (Генри Фонда) устраняет ее семью, но на защиту женщины встают бандит Шайен (Джейсон Робардс) и таинственный стрелок с губной гармошкой (Чарльз Бронсон).

Джилл здесь — сердце истории. Героиня показывает зрителю, как важно не сдаваться даже в самые отчаянные времена.

Кардинале была больше, чем просто главная красавица на экране. Она перевоплощалась в женщин сложных, сильных, противоречивых, а потому смогла войти в историю.

