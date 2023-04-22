Классику советского кинематографа запретили показывать детям: причина повергнет в шок

В советское время общество внимательно следило за тем, какие фильмы смотрит подрастающее поколение. Подростков не пускали в кинотеатры, если на экранах творилось нечто «эдакое», а под категорию запретного могло попасть что угодно.

Так, детям не разрешали смотреть самый известный советский ужастик «Вий». Сегодня причина запрета может показаться нелепой: образ ведьмы, летающей в гробу по церкви, мог нанести непоправимый вред хрупкой психике. Современные зрители всех возрастов только посмеются над этим, ведь по сравнению с большинством хорроров «Вий» — детская сказка. Но неискушенных советских ребят всячески оберегали от просмотра подобной «жути».

Пионеров и октябрят не пускали и на другие сеансы. Например, на фильм «Анжелика, маркиза ангелов». Но это неудивительно, ведь главная героиня предстает в откровенном декольте. А вот запрет на просмотр семейной комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром может удивить. В одной из сцен Франсуа толкает хозяйку дома в бассейн, и она выходит оттуда в намокшем прозрачном платье. Советская цензура решила, что детям не следует смотреть на такое.