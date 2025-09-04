«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Легенда НБА Леброн Джеймс раскрыл свою личную «большую четверку» любимых фильмов — и в нее вошли только культовые хиты.

Баскетболист назвал «Славных парней» Мартина Скорсезе, комедию «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, эпос «Гладиатор» Ридли Скотта (только первую часть) и первую и вторую части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

Заключительную часть трилогии, равно как и критики, легендарный баскетболист оставил вне топа.

«Классика, брат. Тут надо брать только классику», — заявил Джеймс в видео Letterboxd, быстро перечислив ленты и не объяснив свой выбор как-то еще.

Интересно, что ролик он записывал вместе с актером Кевином Хартом, который в шутку назвал в свою четверку исключительно фильмы собственного участия — от «Бумажных солдат» до «Совместной поездки».

Леброн коротко подчеркнул, что для него эти фильмы — золотой стандарт кинематографа: истории, к которым он возвращается снова и снова. И, судя по всему, ни один современный блокбастер пока не выбил из его списка ни Скорсезе, ни Копполу.

