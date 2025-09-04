Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

4 сентября 2025 12:48
«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Ленты равны, как на подбор.

Легенда НБА Леброн Джеймс раскрыл свою личную «большую четверку» любимых фильмов — и в нее вошли только культовые хиты.

Баскетболист назвал «Славных парней» Мартина Скорсезе, комедию «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, эпос «Гладиатор» Ридли Скотта (только первую часть) и первую и вторую части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Заключительную часть трилогии, равно как и критики, легендарный баскетболист оставил вне топа.

«Классика, брат. Тут надо брать только классику», — заявил Джеймс в видео Letterboxd, быстро перечислив ленты и не объяснив свой выбор как-то еще.

Интересно, что ролик он записывал вместе с актером Кевином Хартом, который в шутку назвал в свою четверку исключительно фильмы собственного участия — от «Бумажных солдат» до «Совместной поездки».

Леброн коротко подчеркнул, что для него эти фильмы — золотой стандарт кинематографа: истории, к которым он возвращается снова и снова. И, судя по всему, ни один современный блокбастер пока не выбил из его списка ни Скорсезе, ни Копполу.

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

Да и «Космический джем: Новое поколение» звезда NBA оставила в стороне. Видимо стало стыдно рекомендовать ленту с оценкой 4,5 на IMDb. «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4» Читать дальше 5 сентября 2025
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла Читать дальше 5 сентября 2025
Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер Читать дальше 5 сентября 2025
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале Читать дальше 4 сентября 2025
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Читать дальше 4 сентября 2025
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Читать дальше 3 сентября 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Читать дальше 3 сентября 2025
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше