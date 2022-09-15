Классический Стрелец: вот какие главные ошибки совершает этот знак в отношениях

Огненные знаки недаром считаются одними из самых сложных в гороскопе - практически все их представители обладают целым рядом негативных качеств, которые накладывают отпечаток на их жизнь и взаимоотношения с окружающими. Стрельцы не являются исключением - какими бы милашками они ни казались со стороны, при более близком и продолжительном общении становится понятно, что на этом солнышке хватает пятен. Строить романтические отношения со Стрельцами сложно. Астрологи рассказали, какие три черты личности мешают представителям этого знака жить со своей второй половинкой долго и счастливо.

Ветреность

Стрельцы - натуры крайне ветреные. Они обожают находиться в центре внимания представителей противоположного пола. Порой даже не нужно ничего делать, чтобы привлечь к себе заинтересованные взгляды - бьющая через край энергия Стрельцов сделает свое дело. Им достаточно даже просто волосы поправить и рассмеяться, чтобы собеседники растаяли, словно мороженое в тридцатиградусную жару. Флирт для уроженцев огненного знака - развлечение, от которого они не собираются отказываться, даже вступив в продолжительные отношения.

Они постоянно будут тусить с кем-то еще, не думая о чувствах партнера.

Прямолинейность

Скажем прямо - дипломаты из Стрельцов никудышные. Там, где нужно сгладить углы, пуститься на хитрость и лесть, сказать полуправду или вовсе смолчать, уроженцы знака выдадут все как есть. С одной стороны, это ценное качество - не всякий решится сказать все, что думает, вместо того чтобы лгать своей второй половинке.

Но в то же время именно это качество Стрельцов способно разрушить романтические отношения.

Представителям огненного знака нужно научиться тактичности и дипломатичности, чтобы избежать большинства ссор.

Требовательность

Представители огненного знака невероятно требовательны к своему партнеру. Они хотят, чтобы тот подстраивался под их интересы и нужды, совершенно не задумываясь, насколько это приемлемо для другого человека. У Стрельцов очень быстрый ритм жизни, который выдержит далеко не каждый избранник, даже тот, кто искренне любит. Уроженцы знака будут предъявлять такие непомерные требования, которые можно сравнить с райдером капризной голливудской звезды.